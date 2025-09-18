Child Heart Surgery: अब राजस्थान में बच्चों को मिलेगा अत्याधुनिक हृदय उपचार

JK Lon Hospital: जयपुर। प्रदेश के बच्चों के लिए हृदय रोग उपचार में नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को आरयूएचएस अस्पताल परिसर में आयोजित स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ अवसर पर जेके लोन अस्पताल में नव स्थापित कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) इकाई का लोकार्पण किया।
1-यह प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस इकाई है, जो जन्मजात एवं अर्जित हृदय रोगों से पीडि़त बच्चों के लिए जीवनदायिनी पहल साबित होगी।
2 -राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह इकाई बच्चों के स्वस्थ भविष्य व उनके सपनों की सुरक्षा का आधार बनेगी।
3-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक इकाई का निर्माण हुआ है।
4 -इसमें एक कैथ लैब, एक ऑपरेशन थिएटर, 5 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 10 बेड की इंटेंसिव केयर यूनिट और 65 बेड के प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड शामिल हैं।
5-कुल 80 बेड क्षमता वाली यह इकाई प्रदेशवासियों को हृदय रोग के उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने से राहत दिलाएगी।
6- सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भविष्य में यह इकाई न केवल बच्चों के इलाज का केंद्र होगी बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी।