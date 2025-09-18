Patrika LogoSwitch to English

Child Heart Surgery: अब राजस्थान में बच्चों को मिलेगा अत्याधुनिक हृदय उपचार

Pediatric CTVS Unit: ,जेके लोन अस्पताल में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस इकाई का शुभारंभ, 80 बेड क्षमता वाली सीटीवीएस यूनिट बनी बच्चों के स्वस्थ भविष्य की आधारशिला।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 18, 2025

JK Lon Hospital: जयपुर। प्रदेश के बच्चों के लिए हृदय रोग उपचार में नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को आरयूएचएस अस्पताल परिसर में आयोजित स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ अवसर पर जेके लोन अस्पताल में नव स्थापित कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) इकाई का लोकार्पण किया।

बच्चों के लिए इस प्रकार बनेगी यह जीवनदायिनी

1-यह प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस इकाई है, जो जन्मजात एवं अर्जित हृदय रोगों से पीडि़त बच्चों के लिए जीवनदायिनी पहल साबित होगी।

image

2 -राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह इकाई बच्चों के स्वस्थ भविष्य व उनके सपनों की सुरक्षा का आधार बनेगी।

3-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक इकाई का निर्माण हुआ है।

4 -इसमें एक कैथ लैब, एक ऑपरेशन थिएटर, 5 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 10 बेड की इंटेंसिव केयर यूनिट और 65 बेड के प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड शामिल हैं।

5-कुल 80 बेड क्षमता वाली यह इकाई प्रदेशवासियों को हृदय रोग के उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने से राहत दिलाएगी।

6- सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भविष्य में यह इकाई न केवल बच्चों के इलाज का केंद्र होगी बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी।

Published on:

18 Sept 2025 10:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Child Heart Surgery: अब राजस्थान में बच्चों को मिलेगा अत्याधुनिक हृदय उपचार

