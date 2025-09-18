Child Heart Surgery: अब राजस्थान में बच्चों को मिलेगा अत्याधुनिक हृदय उपचार

JK Lon Hospital: जयपुर। प्रदेश के बच्चों के लिए हृदय रोग उपचार में नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को आरयूएचएस अस्पताल परिसर में आयोजित स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ अवसर पर जेके लोन अस्पताल में नव स्थापित कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) इकाई का लोकार्पण किया।