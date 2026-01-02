इंदौर जैसी त्रासदी का खतरा जयपुर में! सीवर-नाले के पानी से खेती, स्वास्थ्य पर बड़ा संकट

जयपुर. देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदे और दूषित पानी पीने से दर्जनभर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह घटना सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि जयपुर में भी हालात कम चिंताजनक नहीं हैं। राजधानी के सांगानेर-जगतपुरा और जयसिंहपुरा क्षेत्रों में लंबे समय से सीवर और नालों के पानी से खेती की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति इंदौर जैसी त्रासदी को जयपुर में भी जन्म दे सकती है।