Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर-फूल गोभी हो रही सस्ती, भिंडी और टमाटर हो रहे महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 18 से 23 रुपए के बीच रहे तो वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 8 से 10 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज ​भिंडी महंगी बिकी और टमाटर के दाम भी ऊपर रहे। इनके अलावा हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली और अन्य स​ब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट रही। वहीं प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।