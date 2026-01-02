2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर-फूल गोभी हो रही सस्ती, भिंडी और टमाटर हो रहे महंगे

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 18 से 23 रुपए के बीच रहे तो वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 8 से 10 रुपए के बीच रहे।

जयपुर

image

Murari

Jan 02, 2026

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 18 से 23 रुपए के बीच रहे तो वहीं फूल गोभी के दाम भी आज 8 से 10 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज ​भिंडी महंगी बिकी और टमाटर के दाम भी ऊपर रहे। इनके अलावा हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, बैंगन, गाजर, मूली और अन्य स​ब्जियों के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट रही। वहीं प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 38 से 40 रुपए

टमाटर देसी 25 से 32 रुपए

मटर 18 से 23 रुपए

मिर्ची 30 से 32 रुपए

बारीक मिर्च 58 से के 60 रुपए

फूल गोभी 8 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 11 रुपए

करेला 40 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 18 से 20 रुपए

नींबू 22 से 23 रुपए

लोकी 9 से 11 रुपए

भिंडी 50 से 62 रुपए

अदरक 50 रुपए 52

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 8 से 9 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 17 से 18 रुपए

टिंडा 15 से 16 रुपए

गाजर 12 से 15 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

----------------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 5 से 8 रुपए

आलू पुराना 3 से 6 रुपए

प्याज 10 से 22 रुपए

लहसुन 50 से 140 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

02 Jan 2026 11:29 am

Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर-फूल गोभी हो रही सस्ती, भिंडी और टमाटर हो रहे महंगे

