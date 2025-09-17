Women Loan: राजस्थान की महिलाओं को मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा 40,000 रुपए तक का ऋण

Women Empowerment: जयपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। "राजस्थान महिला निधि" योजना को नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (स्॥त्र) और उनकी सदस्याओं को आसान व सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।