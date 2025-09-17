Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Women Loan: राजस्थान की महिलाओं को मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा 40,000 रुपए तक का ऋण

Women Entrepreneurship: ग्रामीण महिलाओं के लिए मिला तोहफा, राजस्थान महिला निधि को मिली 3,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 17, 2025

Rajasthan New Land Allotment Policy implemented notification issued changes for hotels and resorts
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Women Empowerment: जयपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। "राजस्थान महिला निधि" योजना को नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (स्॥त्र) और उनकी सदस्याओं को आसान व सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य मिशन निदेशक (राजीविका) नेहा गिरि ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपए तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि बड़ी राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल 1.5त्न वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे वे सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन और छोटे कारोबार में निवेश कर सकेंगी।

यह योजना वर्तमान में राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख स्वयं सहायता समूहों व 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी प्रक्रिया से इसका लाभ तेजी से मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में लगेगा 3200 मेगावाट का पावर प्लांट, 40 हजार करोड़ निवेश से ऊर्जा उत्पादन को नई उड़ान
जयपुर
Power Companies

कम ब्याज दर पर मिलने वाला यह ऋण ग्रामीण महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि महिला उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देगा। राजस्थान महिला निधि अब महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन रही है।

ये भी पढ़ें

Free Travel: राजस्थान में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में सात दिन निशुल्क यात्रा का मिला तोहफा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Women Loan: राजस्थान की महिलाओं को मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा 40,000 रुपए तक का ऋण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.