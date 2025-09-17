Women Loan: राजस्थान की महिलाओं को मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा 40,000 रुपए तक का ऋण

Women Empowerment: जयपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। "राजस्थान महिला निधि" योजना को नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (स्॥त्र) और उनकी सदस्याओं को आसान व सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य मिशन निदेशक (राजीविका) नेहा गिरि ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपए तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि बड़ी राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल 1.5त्न वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे वे सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन और छोटे कारोबार में निवेश कर सकेंगी।
यह योजना वर्तमान में राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख स्वयं सहायता समूहों व 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी प्रक्रिया से इसका लाभ तेजी से मिल रहा है।
कम ब्याज दर पर मिलने वाला यह ऋण ग्रामीण महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि महिला उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देगा। राजस्थान महिला निधि अब महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन रही है।