20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan NDPS Act : नशा तस्करों की बड़ी ताकत बन गई है एनडीपीएस एक्ट की कमजोरियां, जानें कैसे

Rajasthan NDPS Act : मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनाए गए एनडीपीएस एक्ट की लचर कमजोरियां अब खुद तस्करों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही हैं। जानें कैसे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

image

मुकेश शर्मा

Dec 20, 2025

Rajasthan NDPS Act weaknesses become big strength for drug traffickers know how

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan NDPS Act : मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनाए गए एनडीपीएस एक्ट की लचर कमजोरियां अब खुद तस्करों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही हैं। हालात यह हैं कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का नेटवर्क टूटने के बजाय और मजबूत हो रहा है। वजह साफ है-गिरफ्तारी के बाद तस्कर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर पहले से ज्यादा संगठित तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई में जुट जाते हैं।

राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि एक तस्कर को 16 बार नशा सामग्री सप्लाई करते पकड़ा गया और हर बार की तरह जमानत पर छूटकर फिर तस्करी में जुट गया। पुलिस ने आरोपी को 17वीं बार फिर गिरफ्तार किया है।

प्रदेश में ऐसे दर्जनों तस्कर हैं, जो बार-बार एनडीपीएस एक्ट (गांजा व स्मैक) के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। हर बार पुलिस सबूत जुटाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है, लेकिन लचर कानून के चलते कुछ ही समय में वे फिर सड़कों पर नशा बेचते नजर आने लगते हैं।

नशे का लालच करवा रहा जासूसी

नशा सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पंजाब निवासी युवक बादल को पकड़ा, जिससे पूछताछ में पता चला कि मादक पदार्थ तस्कर नशा सामग्री देने के बदले में उससे जासूसी करवा रहे थे।

मादक पदार्थों का बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। स्कूल-कॉलेज के छात्र नशे की गिरफ्त में आकर न सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपराध की दुनिया में भी धकेले जा रहे हैं। नशे के कारण परिवार टूट रहे हैं और आर्थिक स्थिति चरमरा रही है।

कानून से वाकिफ हैं तस्कर

एनडीपीएस एक्ट से तस्कर वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि कम मात्रा में नशा सामग्री रखकर सप्लाई करेंगे, तो थाने में ही जमानत मिल जाएगी।

नाबालिगों का इस्तेमाल

मादक पदार्थ की अल्प मात्रा होने पर पकड़े जाने वाले आरोपी को थाने में जमानत देने का प्रावधान है। तस्कर भी कानून की आड़ लेकर कम मात्रा में मादक पदार्थ रखते हैं तथा कई बार नाबालिगों का भी इस्तेमाल करते हैं। राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जयपुर कमिश्नरेट

बदलाव की जरूरत

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एनडीपीएस एक्ट में बदलाव की जरूरत है। तस्करों को पता रहता है कि कम बरामद होने पर उनका कुछ भी नहीं हो सकता।
नरपत सिंह, सेवानिवृत्त आरपीएस

इस मात्रा में मादक पदार्थ तो मिल जाती है जमानत

कोकीन 02 ग्राम
अफीम 25 ग्राम
चरस 100 ग्राम
गांजा 01 किग्रा
डोडा पोस्त 01 किग्रा
स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर 05 ग्राम
(एनडीपीएस एक्ट के तहत तय की गई अल्प मात्रा)

ये भी पढ़ें

Success Story : पिता के अधूरे सपने को किया पूरा, बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी बनी सिविल जज, RJS Exam में मिली 14वीं रैंक
बाड़मेर
Rajasthan Judicial Service Examination 2025 Results 14th rank Swati Joshi Civil Judge Barmer Daughter Success Story Read

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 11:17 am

Published on:

20 Dec 2025 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan NDPS Act : नशा तस्करों की बड़ी ताकत बन गई है एनडीपीएस एक्ट की कमजोरियां, जानें कैसे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या है ये कॉस्प्ले की अनोखी दुनिया, जानिए आप कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा

Avatar Cosplay, What is Cosplay, Comic con Jaipur 2026, Comic con Jaipur kab hai,
लाइफस्टाइल

शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम स्थानीय लोगों के सहयोग से आज सुबह निगम की टीम सड़कों पर उतरी। जोन उपायुक्त से सफाईकर्मियों ने अ​भियान में श्रमदान किया। शनिवार से निगम ने स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है।

खास खबर

हरियाणा के होटल में शूटर से रेप, राजस्थान की शूटर, प्रेमी और दोस्त अरेस्ट, पार्टी में नशा दिया था…

जयपुर

VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल, जानें आगे का क्या है प्रोसेस

Rajasthan VDO Result 2025
शिक्षा

जयपुर का 70% इलाका 22 दिसंबर को रहेगा प्यासा, बीसलपुर- जयपुर सप्लाई में शटडाउन,रखें ये इंतजाम

बालावाला पंपिंग स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.