Rajasthan NDPS Act : नशा तस्करों की बड़ी ताकत बन गई है एनडीपीएस एक्ट की कमजोरियां, जानें कैसे

Rajasthan NDPS Act : मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनाए गए एनडीपीएस एक्ट की लचर कमजोरियां अब खुद तस्करों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही हैं। हालात यह हैं कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का नेटवर्क टूटने के बजाय और मजबूत हो रहा है। वजह साफ है-गिरफ्तारी के बाद तस्कर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर पहले से ज्यादा संगठित तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई में जुट जाते हैं।