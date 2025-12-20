20 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल, जानें आगे का क्या है प्रोसेस

Rajasthan VDO Result 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 को राज्य की बड़ी भर्तियों में गिना जा रहा है।

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 20, 2025

Rajasthan VDO Result 2025

Rajasthan VDO Result 2025(Image-Freepik)

VDO Result 2025 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट 19 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, जिसमें उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें अगले चरण यानी डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है।

Rajasthan VDO Result 2025: इतने लाख उम्मीदवार हुए थे शामिल


Rajasthan VDO Result 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। यह परिणाम 2 नवंबर 2025 को आयोजित VDO भर्ती परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा में करीब 5.12 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से कुल 850 पदों के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस भर्ती के तहत नॉन-टीएसपी क्षेत्र में 683 और टीएसपी क्षेत्र में 167 पदों पर नियुक्ति की जानी है।

VDO Result 2025: ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वहां VDO Recruitment Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद एक पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगा।
उसमें अपना रोल नंबर सर्च कर लें।
भविष्य के लिए पीडीएफ को सेव करके रख लें।

Rajasthan VDO का पोस्ट काफी अहम होता है


राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 को राज्य की बड़ी भर्तियों में गिना जा रहा है। ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी और प्रशासन तथा आम जनता के बीच समन्वय स्थापित करने में VDO की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, यही वजह है कि इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिला।

Published on:

20 Dec 2025 10:26 am

Hindi News / Education News / VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल, जानें आगे का क्या है प्रोसेस

