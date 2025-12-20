VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल, जानें आगे का क्या है प्रोसेस

VDO Result 2025 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट 19 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, जिसमें उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें अगले चरण यानी डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है।