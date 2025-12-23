बारां में दर्दनाक हादसा; डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचला, मौके पर मौत

फोटो पत्रिका
बारां। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार देर रात कस्बे के निकट डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अंता पुलिस के अनुसार किशनगंज थाना क्षेत्र के कागला बमोरी गांव निवासी छोटूलाल पुत्र चंदालाल बैरवा और सोहराम पुत्र हजारीलाल कोटा से धान बेचकर लौट रहे थे। इस दौरान उनके ट्रैक्टर खराब हो गया। ऐसे में वे ट्रैक्टर को रोककर वहीं डिवाइडर पर सो गए, जबकि उनके साथ मौजूद रामकरण बैरवा पास में बीड़ी पी रहा था।
इसी दौरान देर रात कोटा की ओर से आ रही निजी ट्रेवल कंपनी की स्लीपर बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डिवाइडर पर सो रहे छोटू लाल और सोहराम बस की चपेट में आ गए और बुरी तरह कुचल गए।
घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि घने कोहरे के कारण बस चालक को शायद दिखाई नहीं दिया। संभवतः इससे यह हादसा हुआ। वहीं पास में बैठे रामकरण की जान ठंड के कारण बीड़ी पीने से जागने के कारण बच गई। बाद में पुलिस ने सीमलिया और फतेहपुर टोल प्लाजा पर पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज देखकर बस की पुष्टि की।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग