बारां में दर्दनाक हादसा; डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचला, मौके पर मौत

बारां। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार देर रात कस्बे के निकट डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अंता पुलिस के अनुसार किशनगंज थाना क्षेत्र के कागला बमोरी गांव निवासी छोटूलाल पुत्र चंदालाल बैरवा और सोहराम पुत्र हजारीलाल कोटा से धान बेचकर लौट रहे थे। इस दौरान उनके ट्रैक्टर खराब हो गया। ऐसे में वे ट्रैक्टर को रोककर वहीं डिवाइडर पर सो गए, जबकि उनके साथ मौजूद रामकरण बैरवा पास में बीड़ी पी रहा था।