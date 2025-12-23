23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

चूरू

Churu Accident: चूरू में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, चालक फरार

बीदासर-गोपालपुरा मुख्य सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूटी सवार महिला की मूंगफली से भरे ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई।

चूरू

image

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

Churu Accident

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

बीदासर। बीदासर-गोपालपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर कस्बे के केके हार्डवेयर के पास स्कूटी सवार महिला की ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तहसील के गांव बालेरा निवासी 27 वर्षीय सुशीला मंडा स्कूटी से बीदासर बाजार से घरेलू सामान खरीदकर वापस अपने गांव जा रही थी। दूंकर रोड पर बिना नंबर प्लेट के मूंगफली की बोरियों से भरे ट्रक की चपेट में आने से महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

वाहनों की कतार लगी

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को राजकीय सीएचसी भिजवाया। वहीं मृतका के देवर सुरेंद्र ने पुलिस को दी लिखित रिपोर्ट में बताया कि उसकी भाभी बीदासर से घरेलू सामान खरीदकर स्कूटी से गांव बालेरा लौट रही थी।

मामला दर्ज

इसी दौरान दूंकर रोड पर बिना नंबर के ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी भाभी ट्रक के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सुरेंद्र की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मृतका के दो पुत्र हैं।

Churu Accident: चूरू में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, चालक फरार

