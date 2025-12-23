Churu Accident: चूरू में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत, चालक फरार

इसी दौरान दूंकर रोड पर बिना नंबर के ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी भाभी ट्रक के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सुरेंद्र की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मृतका के दो पुत्र हैं।