जैन विश्व भारती में विरल दीक्षा समारोह, मुमुक्षु सलोनी व मुमुक्षु खुशी ने स्वीकारा संयम जीवन

चूरू. लाडनूं. जैन विश्व भारती (Jain Vishva Bharati Ladnun) की सुधर्मा सभा में आयोजित दीक्षा समारोह उस समय ऐतिहासिक बन गया जब आचार्य महाश्रमण ने मुमुक्षु सलोनी नखत को साध्वी दीक्षा तथा मुमुक्षु खुशी सुराणा को समणी दीक्षा प्रदान की। दीक्षा संस्कार के पश्चात मुमुक्षु सलोनी नखत का आध्यात्मिक नामकरण ‘साध्वी सुकृतप्रभा’ तथा मुमुक्षु खुशी सुराणा का नामकरण ‘समणी गीतप्रज्ञा’ किया गया। योगक्षेम वर्ष के इस दीक्षा समारोह एक विरल विशेषता यह रही कि मुमुक्षु सलोनी नखत की दीक्षा की घोषणा मात्र दो घंटे पूर्व ही हुई। इतने अल्प समय में घोषणा और तत्क्षण दीक्षा सम्पन्न होना अत्यंत दुर्लभ अवसरों में ही संभव होता है।