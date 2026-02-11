बुद्धि व ऋद्धि का गर्व भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक : आचार्य महाश्रमण

अपना काम स्वयं करने का प्रयास करें

उन्होंने बताया कि इसलिए शास्त्र में कहा गया कि मति, बुद्धि और ऋद्धि का गर्व मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। फालतू चुगलखोरी करना भी बुरी बात है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए परिश्रम एकमात्र सूत्र है। व्यक्ति को परिश्रमशील होना चाहिए और जहां तक संभव हो, अपना काम स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों पर कार्य न छोड़ते हुए स्वयं को कर्मठ बनाए रखना चाहिए, जिसका जो भी कर्तव्य है, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति की बाधाओं को पार कर व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।