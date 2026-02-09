Holi : रंगों के उत्सव पर इस बार रहेगा ग्रहण का साया.. होलिका दहन पर भद्रा

इस बार होली पर 'भद्रा' का साया 2 मार्च को मध्यरात्रि में दहन, 3 मार्च को रंगों के बीच ग्रहण रहेगा, आधी रात के बाद होलिका जलेगी तथा धुलंडी पर लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण होगा। क्योंकि खुशियों और रंगों का त्योहार होली इस बार कुछ खास ज्योतिषीय और खगोलीय संयोग लेकर आ रहा है। तीन साल बाद एक बार फिर होली पर 'भद्रा' का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण होलिका दहन के समय में बदलाव हुआ है। वही, धुलंडी के दिन साल का पहला चंद्रग्रहण भी दिखाई देगा। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि ग्रहण की अवधि बहुत कम होने के कारण होली के उत्साह घर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पंडित दिनेश मिश्रा ने बताया कि दो मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:56 से तीन मार्च शाम 5:08 बजे तक रहेगी। प्रदोषकाल में पूर्णिमा दो मार्च को रहने के कारण होलिका दहन इसी दिन किया जाएगा।