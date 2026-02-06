तीन दशक बाद जैन विश्व भारती में गूंजेंगे योगक्षेम के स्वर, लाडनूं में शुरू होगा साधना का ÒमहाकुंभÓ

देश के आध्यात्मिक केन्द्रों में लाडनूं की धरा एक बार फिर नया इतिहास रचोगी जिसके क्रम में तेरापंथ धर्मसंघ के नव निर्माता आचार्य तुलसी की जन्मस्थली पर 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 'योगक्षेमवर्ष' का विराट आयोजन होने जा रहा है। फरवरी 2027 तक चलने वाले इस एक वर्षीय प्रवास के दौरान जैन विश्व भारती परिसर न केवल आस्था का केंद्र होगा, बल्कि यह साधना, शिक्षा और सेवा के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।