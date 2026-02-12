12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu News: आपसी झगड़े में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला

आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, साहवा थाना क्षेत्र के गांव कालवास की घटना।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Gajanand Prajapat

Feb 12, 2026

सहवा। मौके पर जुटी भीड़

चूरू। साहवा थाना क्षेत्र के गांव कालवास में मंगलवार रात को हुए आपसी झगड़े में पीट-पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची साहवा पुलिस ने मृतक का शव मोहनी देवी चाचान राजकीय सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।

शादी से घर आते वक्त हुआ झगड़ा

साहवा थानाधिकारी शंकरलाल भारी ने बताया कि गांव कालवास निवासी पोकरराम पुत्र शेराराम ने लिखित रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उसका भाई गोपीराम मेघवाल मंगलवार रात 8 बजे के करीब गांव में एक शादी समारोह में भाग लेकर घर आ रहा था। उसी दौरान गांव के ही बनवारीलाल पुत्र किशनाराम जाट ने उसे जाति सूचक गालियां निकाली और अपमानित किया।

विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और इसी दौरान आरोपी बनवारीलाल के भाई भजनलाल ने उसका साथ दिया। थानाधिकारी भारी ने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

चाचान राजकीय सीएचसी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को साथ लेकर मृतक के शव को सीएचसी साहवा की मोर्चरी में रखवा कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।

एसपी ने ली मामले की जानकारी

बुधवार को मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच तारानगर डीएसपी रोहित सांखला कर रहे हैं। घटना की सूचना पर डीआईजी सह एसपी जय यादव ने जांच अधिकारी सांखला के साथ गांव कालवास में घटना स्थल पर मौका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच अधिकारी सांखला ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची तथा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। बुधवार सुबह मामला दर्ज कर घटना स्थल का मौका निरीक्षण किया गया।

ये भी पढ़ें

खाटूश्याम जी में पुलिस और आम पब्लिक में हुई हाथापाई, SHO ने युवक का कॉलर पकड़कर सड़क पर पटका
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 05:33 pm

Published on:

12 Feb 2026 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu News: आपसी झगड़े में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुद्धि व ऋद्धि का गर्व भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक : आचार्य महाश्रमण

चूरू

ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रही थीं 14 ऊंटनियां, तीन जनों को किया गिरफ्तार

चूरू

Board Exam : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में हुआ संशोधन, अब इस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

Rajasthan Board Exams
चूरू

Churu : लड़ते नंदियों की चपेट में आने से वयोवृद्ध की मौत.. आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

चूरू

जैन विश्व भारती में विरल दीक्षा समारोह, मुमुक्षु सलोनी व मुमुक्षु खुशी ने स्वीकारा संयम जीवन

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.