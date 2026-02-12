Churu News: आपसी झगड़े में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला

बुधवार को मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच तारानगर डीएसपी रोहित सांखला कर रहे हैं। घटना की सूचना पर डीआईजी सह एसपी जय यादव ने जांच अधिकारी सांखला के साथ गांव कालवास में घटना स्थल पर मौका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच अधिकारी सांखला ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची तथा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। बुधवार सुबह मामला दर्ज कर घटना स्थल का मौका निरीक्षण किया गया।