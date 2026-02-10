Churu : लड़ते नंदियों की चपेट में आने से वयोवृद्ध की मौत.. आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

9 फरवरी को जालान मुक्ति धाम में उनके अंतिम संस्कार के पश्चात् घटना से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में शहर से बेसहारा नंदियों की नंदीशाला अथवा अन्यत्र समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन से कहा कि यदि इस विषय में त्वरित कार्रवाई नहीं की तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। एसडीएम की तरफ से यह ज्ञापन तहसीलदार पूजा पारीक ने लिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के गणमान्य नागरिक व विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।