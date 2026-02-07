Rajasthan: ददरेवा धाम में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात; 50 लाख की लागत से बन रहा आधुनिक सुविधा केंद्र

मेले के दौरान सबसे बड़ी समस्या शौचालय और पेयजल की रहती थी। मैदान में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, जिससे यात्रियों को पानी खरीदकर पीना पड़ता था। अब निर्माण कार्य के तहत सुलभ शौचालयों के साथ-साथ दो बड़े जल सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे। इनमें सैकड़ों नल लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी।