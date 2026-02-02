Churu : मार्केट की तीसरी मंजिल पर लगी आग, तीन युवकों ने दिखाया साहस, आग पर पाया काबू

सुजानगढ़. प्रगति नगर से खालिया सड़क मार्ग पर स्थित प्लास्टिक दाने के कारखाने में आग लगने से लाखों के सामान का नुकसान हो गया। आग अचानक रविवार शाम चार बजे लगी जो धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया व एक-दो घंटे तक किए गए प्रयास बेकाबू नजर आए। पांच दमकल गाडि़यां आग रोकने में जुटी रहीं, लेकिन शाम 7 बजे तक काबू नहीं पाया जा सका। रविवार का अवकाश होने के कारण कारखाने में मालिक और मजदूर नहीं थे जिससे आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।कारखाना मालिक नजदीकी गांव कसूम्बी का बताया जा रहा है।