चूरू

Rajasthan: गोरक्षक दल ने 12 गोवंशों की बचाई जान, बुचड़खाने पहुंचने से पहले रोका, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के चूरू जिले में गोरक्षकों की सक्रियता से 12 गोवंशो की बुचड़खाने पहुंचने से पहले जान बच गई। ट्रक में ठूंसकर इन्हें हैदराबाद के बुचड़खाने में ले जाया जा रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Kamal Mishra

Feb 01, 2026

Churu Cow case

घटनास्थल की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

चूरू। तालछापर रेलवे स्टेशन के पास मेगा हाईवे पर गोरक्षकों और राज राजेश्वरी गोशाला नुवां की संचालिका साध्वी हेमलता बाईसा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। रविवार दोपहर छापर तिराहे पर रोके गए ट्रक में 12 गोवंश ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले, जिनके मुंह और पैर बंधे हुए थे। गोरक्षकों ने चालक और खलासी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

सूचना मिलने पर पशु चिकित्सक डॉ. प्रदीप सोनी मौके पर पहुंचे और सभी गोवंश की स्वास्थ्य जांच की। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से मेगा हाईवे स्थित श्याम गौशाला भेज दिया गया।

पंजाब के रहने वाले ड्राइवर-खलासी

पुलिस ने ट्रक चालक सुखविंदर सिंह (निवासी सनाम, जिला संगरूर, पंजाब) और खलासी अहसान पुत्र मुस्तफा पठान (निवासी राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब) को हिरासत में लिया है।

हैदाराबाद ले जा रहे थे गोवंश

नगर भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष नारायण पारीक और भागीरथ कुलहरि ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंजाब से गोवंश को ट्रक में भरकर हैदराबाद के बुचड़खाने ले जाया जा रहा है। इसी आधार पर छापर तिराहे पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान गोशाला की टीम भी पहुंच गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।

टीम में ये लोग रहे शामिल

कार्रवाई के समय समाजसेवी अमित मोदी, कुलदीप पारीक, जीतूसिंह चम्पावासी, बाबूभाई, गोसेवक श्याम माली सहित कई गोसेवक मौजूद रहे। एएसआई धर्मवीर सिंह ने बताया कि गोवंश संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ट्रक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने गोवंश को पंजाब से हैदराबाद ले जाने की बात स्वीकार की है।

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: गोरक्षक दल ने 12 गोवंशों की बचाई जान, बुचड़खाने पहुंचने से पहले रोका, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार
