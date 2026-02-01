Rajasthan: गोरक्षक दल ने 12 गोवंशों की बचाई जान, बुचड़खाने पहुंचने से पहले रोका, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार

चूरू। तालछापर रेलवे स्टेशन के पास मेगा हाईवे पर गोरक्षकों और राज राजेश्वरी गोशाला नुवां की संचालिका साध्वी हेमलता बाईसा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। रविवार दोपहर छापर तिराहे पर रोके गए ट्रक में 12 गोवंश ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिले, जिनके मुंह और पैर बंधे हुए थे। गोरक्षकों ने चालक और खलासी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।