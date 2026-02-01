अजमेर : कमरे में सोने गए नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी, परिवार में कोहराम

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। प्राथमिक जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने अनजाने में जहरीले पदार्थ का सेवन किया।