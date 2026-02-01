RBSE : 12 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, कल से परीक्षा सामग्री की होगी रवानगी

RBSE : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी। बोर्ड विषयवार परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर चुका है। परीक्षा केंद्रों पर कॉपियां और अन्य सामग्री की सुरक्षा का लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि दसवीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी तक होंगी। बारहवीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी।