Ajmer: शाबाश कांस्टेबल मोडूराम… आनासागर झील में खुदकुशी करने कूदी युवती की बचाई जान

रामगंज निवासी युवती गौरव पथ-आनासागर झील के किनारे पहुंची। उसने पाथवे की रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी। युवती को डूबता देख हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मी मोडूराम ने झील में छलांग लगा दी। कांस्टेबल ने युवती को गहरे पानी में डूबने से पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया।