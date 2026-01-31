राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा की तारीख घोषित, 5- 6 अप्रेल को दो चरणों में होगी परीक्षा

ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। संशोधन RPSC पोर्टल या एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट सेक्शन से किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत या असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन विड्रॉ नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में एक वर्ष तक भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, वे निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं।