राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा की तारीख घोषित, 5- 6 अप्रेल को दो चरणों में होगी परीक्षा

RPSC SI/ PC Exam: राजस्थान में पुलिस उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 के लिए कुल 1015 पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा तिथि से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1 विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन दो चरणों में 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। परीक्षा से जुड़ी सभी शर्तें अनुसार पूर्ववत लागू रहेंगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सीमित संशोधन का अवसर दिया गया है। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि एवं जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में संशोधन कर सकेंगे। यह सुविधा अभ्यर्थियों के हित में दी गई है, लेकिन वही संशोधन मान्य होंगे जो विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप होंगे। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ।
ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। संशोधन RPSC पोर्टल या एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट सेक्शन से किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत या असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन विड्रॉ नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में एक वर्ष तक भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, वे निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं।
एसआइ और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग इस बार विशेष सतर्कता बरतेगा। परीक्षा के लिए सुरक्षा इंतजामों को लेकर हालांकि आयोग ने अभी खुलासा नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व में एसआइ भर्ती परीक्षा में पेपरलीक कांड को लेकर आयोग की फजीहत हुई उसे लेकर इस बार परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों की सुरक्षा लेकर परीक्षा केंद्रों तक आयोग की विशेष निगरानी में रहेंगे।
