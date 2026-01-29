Rajasthan Board Exam 2026: साला-साली, भांजा-भांजी परीक्षार्थी तो कार्मिक की नहीं लगेगी ड्यूटी, बोर्ड परीक्षा को लेकर RBSE का बड़ा फैसला

Photo: AI generated
अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 फरवरी से शुरू हो रही दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कड़े प्रावधान किए गए है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने और भाई-भतीजावाद की आशंका में परीक्षा केन्द्र के वीक्षक की नियुक्ति में कई पहलू देखे जाएंगे। मसलन जिस कार्मिक का साला-साली, भांजा-भांजी या नजदीकी रिश्तेदार परीक्षार्थी होगा, उसकी ड्यूटी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर नहीं लगाई जाएगी।
बोर्ड ने यह भी प्रावधान किया है कि जिस विषय की परीक्षा होगी, उस दिन संबंधित विषय के शिक्षक की भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वीक्षकों के ड्यूटी कक्ष रोजाना बदले जाएंगे। परीक्षा शुरू होने से पहले वीक्षक को यह नहीं बताया जाएगा कि उसकी ड्यूटी किस कक्ष में है।
यदि किसी केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, पर्यवेक्षक या अन्य कार्मिक के पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी, पौत्र-पौत्री, साला-साली, भांजा-भांजी, चचेरा भाणेज-भाणीज आदि परीक्षा दे रहे हो तो उन्हें परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
यदि किसी केन्द्राधीक्षक अथवा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक का निकट सम्बन्धी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो उसकी जानकारी बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में देनी होगी।परीक्षाकाल में केन्द्र पर नियुक्त कार्मिकों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने अथवा परीक्षा केन्द्र को छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, वहां न्यूनतम दो महिला वीक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।
