Rajasthan Board Exam 2026: साला-साली, भांजा-भांजी परीक्षार्थी तो कार्मिक की नहीं लगेगी ड्यूटी, बोर्ड परीक्षा को लेकर RBSE का बड़ा फैसला

यदि किसी केन्द्राधीक्षक अथवा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक का निकट सम्बन्धी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो उसकी जानकारी बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में देनी होगी।परीक्षाकाल में केन्द्र पर नियुक्त कार्मिकों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने अथवा परीक्षा केन्द्र को छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, वहां न्यूनतम दो महिला वीक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।