29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan Board Exam 2026: साला-साली, भांजा-भांजी परीक्षार्थी तो कार्मिक की नहीं लगेगी ड्यूटी, बोर्ड परीक्षा को लेकर RBSE का बड़ा फैसला

Rajasthan Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 फरवरी से शुरू हो रही दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कड़े प्रावधान किए गए है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Jan 29, 2026

Rajasthan Board Exam 2026

Photo: AI generated

अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 फरवरी से शुरू हो रही दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार कड़े प्रावधान किए गए है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने और भाई-भतीजावाद की आशंका में परीक्षा केन्द्र के वीक्षक की नियुक्ति में कई पहलू देखे जाएंगे। मसलन जिस कार्मिक का साला-साली, भांजा-भांजी या नजदीकी रिश्तेदार परीक्षार्थी होगा, उसकी ड्यूटी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर नहीं लगाई जाएगी।

बोर्ड ने यह भी प्रावधान किया है कि जिस विषय की परीक्षा होगी, उस दिन संबंधित विषय के शिक्षक की भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वीक्षकों के ड्यूटी कक्ष रोजाना बदले जाएंगे। परीक्षा शुरू होने से पहले वीक्षक को यह नहीं बताया जाएगा कि उसकी ड्यूटी किस कक्ष में है।

ऐसे शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी

यदि किसी केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, पर्यवेक्षक या अन्य कार्मिक के पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी, पौत्र-पौत्री, साला-साली, भांजा-भांजी, चचेरा भाणेज-भाणीज आदि परीक्षा दे रहे हो तो उन्हें परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

यदि किसी केन्द्राधीक्षक अथवा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक का निकट सम्बन्धी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो उसकी जानकारी बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में देनी होगी।परीक्षाकाल में केन्द्र पर नियुक्त कार्मिकों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने अथवा परीक्षा केन्द्र को छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, वहां न्यूनतम दो महिला वीक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: जानिए कौन हैं साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी डेथ बन गई मिस्ट्री
जोधपुर
Rajasthan Sadhvi Prem Baisa death become a mystery find out who she was

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 03:21 pm

Published on:

29 Jan 2026 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Board Exam 2026: साला-साली, भांजा-भांजी परीक्षार्थी तो कार्मिक की नहीं लगेगी ड्यूटी, बोर्ड परीक्षा को लेकर RBSE का बड़ा फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: फिजिक्स की क्लास में शिक्षक करवाते थे ये काम, स्टूडेंट्स ने बनाया वीडियो तो मचा हड़कंप, बैठानी पड़ी जांच-कमेटी

Dance In College
अजमेर

Pushkar: ड्राई-डे पर RAC कांस्टेबल ने मचाया उत्पात, पति-पत्नी से की बदसलूकी, फिर हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

Drunk constable creates ruckus, Drunk constable creates ruckus in Pushkar, Drunk constable creates ruckus in Rajasthan, Pushkar News, Rajasthan News, नशे में कांस्टेबल का हंगामा, नशे में कांस्टेबल का हंगामा इन पुष्कर, नशे में कांस्टेबल का हंगामा इन राजस्थान, पुष्कर न्यूज, राजस्थान न्यूज
अजमेर

राजस्थानी डांसर का शव नाले में मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

Dancer Sunil Rao
अजमेर

पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात

विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो
अजमेर

Ajmer News: बजरी माफियाओं का आतंक: ड्यूटी पर तैनात माइंस गार्ड की पीट-पीटकर हत्या

sand mining
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.