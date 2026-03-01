नन्हे कलाकारों ने मोहक अदाओं से मंच पर बिखेरा जलवा

अंत में बूस्ट-अप... द रॉयल एकेडमी प्ले स्कूल निदेशक एवं प्राचार्य रेखा शर्मा ने कहा कि विद्यालय की स्थापना बच्चों को संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फल-सब्ज़ी मार्केट गतिविधि, रेनबो डे, मैंगो डे, वाटरमेलन डे आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को खेल-खेल में सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया।