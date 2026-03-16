राजस्थान में आतंकी साजिश: ‘वह मर जाता तो…’, पूरी कौम पर उठी अंगुली, ATS की गिरफ्त में आए अकबर पर भाई का फूटा गुस्सा

उसने कहा कि घटना ने पूरे परिवार को समाज के सामने कठघरे में खड़ा कर दिया है। वह मर जाता तो शायद इतना दर्द नहीं होता। उसके इस कृत्य ने देश के मुसलमानों पर भी अंगुली उठा दी है। इस घटना ने हमें शर्मिंदा कर दिया।