राजस्थान: साइबर ठगों के परिवार ने ASI को घर में कैद कर सिर फटने तक पीटा, छुड़ा ले गए आरोपी; 25 पर FIR दर्ज

जब नगर थाने की अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने से रोकने का प्रयास किया। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो ASI की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। इस हंगामे का फायदा उठाकर आरोपी मकान की दीवार फांदकर खेतों के रास्ते फरार होने में कामयाब रहे।