Ajmer: 20 साल में आतंकी हेडली से लेकर ISIS मॉड्यूल तक कर चुके रैकी, पहली बार लोकल लिंक का खुलासा

Ajmer Terror Link: साम्प्रदायिक सौहार्द्र व सूफियाना तासीर का अजमेर गत 20 साल से आतंकी संगठनों की नजर में है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन आइएसआइ और ISIS से जुड़े मॉड्यूल यहां पहले भी रैकी कर चुके हैं। लेकिन पहली बार स्थानीय युवक अली अकबर उर्फ बाबू की कथित आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हरियाणा में उसकी गिरफ्तारी और पिछले 2 माह से शहर को दहलाने की मिल रही धमकियों के बीच अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती है।