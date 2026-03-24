10वीं रिजल्ट 2026: जिलेवार रैंकिंग जारी, जानें शिक्षा मंत्री का गृह जिला किस नंबर पर

कोटपूतली-बहरोड़- 96.23 प्रतिशत

जालोर- 96.23 प्रतिशत

बाडमेर- 96.14 प्रतिशत

सिरोही- 96.05 प्रतिशत

राजसमंद- 95.86 प्रतिशत

डूंगरपुर- 95.75 प्रतिशत

बांसवाड़ा- 95.74 प्रतिशत

खैरथल-तिजारा- 95.72 प्रतिशत

भरतपुर- 95.39 प्रतिशत

दौसा- 94.70 प्रतिशत

जयपुर- 94.66 प्रतिशत

भीलवाड़ा- 94.59 प्रतिशत

फलौदी- 94.51 प्रतिशत

अजमेर-94.46 प्रतिशत

चूरू- 94.46 प्रतिशत

श्रीगंगानगर- 94.29 प्रतिशत

पाली- 94.12 प्रतिशत

हनुमानगढ़- 94.6 प्रतिशत

बालोतरा- 93.97 प्रतिशत

टोंक- 93.88 प्रतिशत

ब्यावर- 93.74 प्रतिशत

बीकानेर- 93.68 प्रतिशत

अलवर- 93.67 प्रतिशत

चित्तौड़गढ़-93.06 प्रतिशत

जैसलमेर- 92.64 प्रतिशत

डीग- 92.61 प्रतिशत

सवाईमोधपुर- 91.76 प्रतिशत

उदयपुर- 91.56 प्रतिशत

सलूम्बर- 91.26 प्रतिशत

करौली- 91.01 प्रतिशत

बूंदी- 90.21 प्रतिशत

झालावाड़- 89.94 प्रतिशत

बारां- 89.72 प्रतिशत

कोटा- 89.25 प्रतिशत

प्रतापगढ़- 88.11 प्रतिशत

धौलपुर- 87.52 प्रतिशत