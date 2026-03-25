RBSE 12th Result 2026: 12वीं के परिणाम की तैयारी में जुटा राजस्थान बोर्ड, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 31 मार्च 2026 के आस-पास जारी किए जानी की संभावना है। मई के अंत तक आने वाले 12वीं की परीक्षा के नतीजे अगर इस बार मार्च में ही आते हैं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट आएगा, जो कि एक रेकार्ड होगा। मालूम हो कि देशभर में 10वीं की परीक्षा का परिणाम सबसे पहले जारी करने का ( 24 मार्च 2026 को) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रेकाॅर्ड बना चुका है।