RBSE 10th Result Success Story: रिविजन के सहारे सीकर की प्रियांशी ने 600 में से 599 नंबर लाकर रचा इतिहास, सिर्फ अंग्रेजी में कटा एक नंबर

उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान उसने अनुशासन को सबसे अधिक महत्व दिया। मोबाइल फोन का उपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित रखा और अन्य समय उससे दूरी बनाए रखी। स्कूल से आने के बाद वह पहले अपना होमवर्क पूरा करती थी और फिर कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का नियमित रिविजन करती थी। अनन्या का कहना है कि अगर दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य तय किया जाए तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। उसका सपना भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनकर अपने कॅरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।