RBSE Board 10th Result 2026: परीक्षा से चार माह पहले हुआ था पिता का निधन, अब बेटी ने 99% अंक लाकर नाम किया रोशन

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोपहर एक बजे बोर्ड मुख्यालय अजमेर में कंप्यूटर का बटन दबाकर कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 23 दिनों के भीतर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया, इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चली थीं।