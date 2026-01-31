31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

बरसों पुरानी है डांडा रोपण की परम्परा, अब शहर बहेगी फाल्गुन की बयार

होली के उत्सव की शुरुआत डांडा रोपण के साथ होती है। डांडा का अर्थ है एक लकड़ी या स्तंभ। जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है उस जगह पर कुछ दिन पहले एक लकड़ी रोपी जाती है जिसे होली का डांडा कहते हैं।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

raktim tiwari

Jan 31, 2026

holi festival 2026

holi festival 2026

अजमेर. माघ शुक्ल पूर्णिमा पर रविवार को होली का डांडा रोपण के साथ फाल्गुन की बयार बहना शुरू होगी। मंदिरों में पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजन होंगे। भगवान को नवीन पोशाक धारण कराकर पुष्पों से शृंगार और भोग लगाया जाएगा।वर्षों पूर्व डांडा रोपण के साथ होली पर्व की शुरुआत होती थी। अब धुलंडी और छारंडी पर ही त्योहार मनाया जाता है। इस बार फाल्गुन माह की शुरूआत 2 फरवरी से होगी। शहर सहित ग्रामीण इलाकों के मंदिरों, उद्यानों और सामाजिक संस्थानों में फागोत्सव शुरू होंगे। विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु अबीर-गुलाल व फूलों के साथ ठाकुरजी के संग होली खेलेंगे। भजन कीर्तन के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।

अरंड-गुलर की सूखी लकड़ी शुभ

पंडित घनश्याम आचार्य ने बताया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार मनाना शुभ होता है। अरंडी अथवा गुलर की सूखी लकड़ी का डांडा रोपना चाहिए। शहर में होलीधड़ा, केसरगंज, रामगंज, सुभाष नगर, पंचशील, शास्त्री नगर, नया बाजार, पुरानी मंडी, मदार गेट, पड़ाव, अजयनगर, वैशाली नगर, फायसागर रोड, तोपदड़ा, नाका मदार, गुलाबबाड़ी, नसीराबाद रोड स्थित अन्य स्थानों पर डांडा रोपण किया जाता है। शहर के भीतरी इलाकों में बरसों से परंपरा जीवित है। नई पीढ़ी को भी इस अनूठी परंपरा से जोड़ने की कोशिश हो रही है।

होली का डांडा क्या होता है?

होली के उत्सव की शुरुआत डांडा रोपण के साथ होती है। डांडा का अर्थ है एक लकड़ी या स्तंभ। जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है उस जगह पर कुछ दिन पहले एक लकड़ी रोपी जाती है जिसे होली का डांडा कहते हैं। फिर इसके चारों तरफ लोग लकड़ियां, उपले और सूखे पत्ते इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जिससे होलिका का ढेर बन जाता है। फिर इस ढेर को होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। लेकिन होलिका जलाने से पहले डांडे को निकाल लिया जाता है क्योंकि इस डांडे को भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर लोग दो डांडा भी रोपते हैं। जिनमें से एक को प्रहलाद का प्रतीक तो दूसरे को होलिका का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के समय प्रहलाद के प्रतीक डांडे को निकाल लिया जाता है और होलिका के डांडे को जलने दिया जाता है। 

डांडा रोपण का महत्व

होली का डांडा रोपण सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह शुभ कार्य समृद्धि, सुख-शांति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। डांडा रोपण से होली के दौरान होलिका दहन के पवित्र अवसर की तैयारी पूरी होती है। माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है और होलाष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसलिए स्थान और परंपरा के अनुसार लोग इन तारीखों में से किसी भी दिन डांडा रोपण कर सकते हैं।

यह होता हैं डंडा रोपण के बाद

डांडे के आसपास लकड़ी और कंडे जमाकर रंगोली बनाई जाती है । विधिवत रूप से होली की पूजा की जाती है। कंडे में विशेष प्रकार के होते हैं जिन्हें भरभोलिए कहते हैं। भरभोलिए गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डाल कर माला बनाई जाती है। एक माला में सात भरभोलिए होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से सात बार घूमा कर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 11:14 am

Published on:

31 Jan 2026 11:13 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / बरसों पुरानी है डांडा रोपण की परम्परा, अब शहर बहेगी फाल्गुन की बयार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 परीक्षा की तारीख घोषित, 5- 6 अप्रेल को दो चरणों में होगी परीक्षा

पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर

Rajasthan Crime: पिता की बेरहमी से हत्या कर शव घर से बाहर फेंका, फिर रातभर चैन से सोई बेटी; 6 साल बाद उम्रकैद

Ragini Dubey
अजमेर

राजस्थान: पहले बनाया जिला फिर किया निरस्त, अब लोगों को मिली बड़ी सौगात, दौड़ी खुशी की लहर

rajasthan roadways
अजमेर

पांच दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने व चोरी का केस दर्ज

पांच दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने व चोरी का केस दर्ज
अजमेर

त्रिपोलियागेट चौकी के सामने लगी भीषण आग, फेंसी स्टोर जलकर खाक, डिस्पेंसरी प्रभावित

त्रिपोलियागेट चौकी के सामने लगी भीषण आग, फेंसी स्टोर जलकर खाक, डिस्पेंसरी प्रभावित
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.