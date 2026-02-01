Rajasthan: जिला बनने से विकास को मिली नई रफ्तार; इस वर्ष मिलेगा पहला जिला प्रमुख

ब्रिटिश काल में जब ब्यावर छोटा कस्बा था, तब पांच बत्ती चौराहा शहर का केंद्र था। शहर को क्रॉस के रूप में बसाया गया था। अब ब्यावर एक ज़िला बन चुका है। शहर के बाहर बने राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरचेंज में भी उसी क्रॉस अवधारणा की झलक दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि पांच बत्ती का केंद्र और नया हाईवे क्रॉस, जो लगभग 4.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एकदम 90 डिग्री के सटीक संरेखण में पाए गए हैं। विकास सैनी ने बताया कि इन दोनों का आकलन करे तो ऐसा लगता है कि जब शहर को बसाया गया तो क्रॉस की आकृति का आकार दिया गया। अब शहर का दायरा बढ गया। शहर से करीब साढे चार किलोमीटर दूर केसरपुरा पुलिया से सेटेलाइट तस्वीर को ले तो कुछ ऐसी ही आकृति बनती है। मानो इतिहास अपने को दोहरा रहा है।