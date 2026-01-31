Rajasthan Budget 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.25 लाख नई भर्तियों का हो सकता है ऐलान

लेक्चरर आयुर्वेद (आयुर्वेद विभाग)-8 पद

डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग)-04 पद

सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग)-9 पद

जूनियर केमिस्ट (जलदाय विभाग)-13 पद

सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) - 281 पद

पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा अधिकारी) - 1100 पद

उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग - 1015

प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा विभाग) - 3225

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) - 6500

कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए)-12 पद

प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा)-500 पद

सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा)-574 पद

सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग)-113 पद

संरक्षण अधिकारी (महिला अधिकारिता-)-12 पद

सहा. निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-28 पद