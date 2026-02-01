e-Service Center : राजस्थान का पहला ई-सेवा केन्द्र पाली न्यायालय होगा स्थापित, 7 फरवरी को होगा उद्घाटन

e-Service Center : न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत प्रदेश का पहला ई-सेवा केन्द्र पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को किया जाएगा। ई-सेवा केन्द्र की स्थापना न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, तेज करना है।