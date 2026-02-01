Pali News : राजस्थान के जवाई बांध रेलवे स्टेशन का एक बार फिर बदला नाम, अधिसूचना जारी

Pali News : पाली के सुमेरपुर क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से जवाई बांध रेलवे स्टेशन के नाम में संशोधन करते हुए अब इसका नाम सुमेरपुर-जवाई बांध रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नाम परिवर्तन आज से प्रभावी होगा।