31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

किसानों के लिए बड़ी खबर: 10 मार्च से गेहूं खरीद, 2585 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा MSP

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मंडल कार्यालय अजमेर के अधीन रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी।

2 min read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Jan 31, 2026

फोटो पत्रिका

पाली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मंडल कार्यालय अजमेर के अधीन रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाली जिले में कुल चार गेहूं खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे, जो 10 मार्च से पूर्ण रूप से कार्यशील होंगे।

यह रहेगा लक्ष्य

एफसीआई की ओर से स्वीकृत गेहूं खरीद केंद्रों के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है। सुमेरपुर खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन, बाली खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन, तखतगढ़ खरीद केंद्र 3000 मीट्रिक टन, सांडेराव खरीद केंद्र 1000 मीट्रिक टन।

जन आधार से 72 घंटे में होगा भुगतान

भारतीय खाद्य निगम ने आश्वस्त किया है कि गेहूं खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। गेहूं की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाएगी तथा गुणवत्ता जांच निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। खरीद के उपरांत किसानों को उनकी उपज का भुगतान जनाधार से लिंक बैंक खातों में अधिकतम 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपना जनाधार व बैंक खाता समय रहते सही रूप से लिंक करवा लें।

MSP का अधिकतम लाभ उठाएं किसान

एफसीआई ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी गेहूं की उपज साफ-सुथरी एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नजदीकी स्वीकृत खरीद केंद्र पर लाकर समर्थन मूल्य योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। यह व्यवस्था किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

यह जानकारी मंडल प्रबंधक राकेश कुमार की अध्यक्षता में अजमेर में शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं सम्मान समारोह में दी गई। कार्यक्रम में एफसीआई, राजफेड एवं नेफेड के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में विगत वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों एवं भुगतान प्रभारियों को सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में पाली जिले के तखतगढ़ खरीद केंद्र पर राज्य स्तर पर उल्लेखनीय गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता निरीक्षक दिलीप स्वामी को शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों ने किसानों को खरीद प्रक्रिया, संभावित समस्याओं एवं उनके त्वरित समाधान की जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 05:23 pm

Published on:

31 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / किसानों के लिए बड़ी खबर: 10 मार्च से गेहूं खरीद, 2585 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा MSP
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदा, 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

Pali Accident
पाली

शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मणिनगर स्थित आई माता वडेर मंदिर के पास की घटना

Kite
पाली

महात्मा गांधी को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन

Mahatma Gandhi
पाली

‘मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी’; ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीनों युवकों के सिर फटे

पाली

भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ

Krishnagiri Bhairav ​​Katha
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.