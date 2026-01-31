किसानों के लिए बड़ी खबर: 10 मार्च से गेहूं खरीद, 2585 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा MSP

भारतीय खाद्य निगम ने आश्वस्त किया है कि गेहूं खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। गेहूं की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाएगी तथा गुणवत्ता जांच निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। खरीद के उपरांत किसानों को उनकी उपज का भुगतान जनाधार से लिंक बैंक खातों में अधिकतम 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपना जनाधार व बैंक खाता समय रहते सही रूप से लिंक करवा लें।