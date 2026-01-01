30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

महात्मा गांधी को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन

महात्मा गांधी सर्किल व कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर किया गया आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शुक्रवार को श्रद्धा से मनाई गई। शहरवासियाें ने गांधी मूर्ति व कलक्ट्रेट िस्थत बापू की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बापू को शीश नवाकर अहिंसा सहित उनकी शिक्षाओं का पालन करने की शपथ ली। शहर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rajeev Dave

Jan 30, 2026

Mahatma Gandhi

कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी को नमन करते अ​धिकारी।

महात्मा गांधी सर्किल व कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर किया गया आयोजन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शुक्रवार को श्रद्धा से मनाई गई। शहरवासियाें ने गांधी मूर्ति व कलक्ट्रेट िस्थत बापू की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बापू को शीश नवाकर अहिंसा सहित उनकी शिक्षाओं का पालन करने की शपथ ली। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गांधी मूर्ति सर्किल पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिंह निम्बाड़ा ने प्रतिमा की ढंग से सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रतिमा तक जाने के लिए लगाई सीढि़यां भी डगमगा रही थी। इस पर भी शहरवासियों ने रोष्ज्ञ जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी स्मृति भवन में भी महात्मा गांधी की तश्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रवक्ता असगर कुरैशी ने बताया कि कार्यक्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हकीम भाई, केवलचंद गुलेच्छा, जीवराज बोराणा, प्रवीण कोठारी, हाजी मेहबूब टी, मोहन हटेला, भंवर राव, प्रकाश सांखला आदि मौजूद रहे।

प्रतियोगिता के विजेताओं का किया सम्मान

मेरा युवा भारत की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बांगड़ स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी राजेन्द्र जाखड़ ने बताया कि युवाओं ने गांधी के जीवन से प्रेरणा विषय पर भाषण व प्रश्नोतरी का आयोजन किया गया। विजेता युवाओं को पुरस्कृत किया गया। युवाओं ने दो मिनट का मौन रखा। इस मौके जिला खेल अधिकारी प्रभारी जलेसिंह, लहरीदास वैष्णव, ताजवीर सिंह, गजेन्द्र कुमार, भंवरसिंह राजपुरोहित, गिरधारीलाल सैन, धनराज भाटी आदि मौजूद रहे। डॉ. अम्बेड़कर राष्ट्रीय युवा संघ व महात्मा गांधी स्मृति शान्ति व सद्भावना विचार समिति की ओर से कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया।

कलक्ट्रेट में रखा मौन

कलक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर एलएन मंत्री की मौजूदगी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को नमन किया। इस मौके अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग ओम प्रभा, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत सहित अन्य मौजूद रहे। इसी स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल की मौजूदगी में मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके डिप्टी सीएमएचओ डॉ. वेदांत गर्ग, आरसीएचओ डॉ. विजेंद्र पाल सिंह चुंडावत, संस्थापन अधिकारी गणेशराम, प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद खान, अनिल कुमार गौड़ आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / महात्मा गांधी को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदा, 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

Pali Accident
पाली

शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मणिनगर स्थित आई माता वडेर मंदिर के पास की घटना

Kite
पाली

‘मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी’; ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीनों युवकों के सिर फटे

पाली

भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ

Krishnagiri Bhairav ​​Katha
पाली

राष्ट्रीय मानवा​धिकार आयोग की बैठक

NHRC
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.