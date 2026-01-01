महात्मा गांधी को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शुक्रवार को श्रद्धा से मनाई गई। शहरवासियाें ने गांधी मूर्ति व कलक्ट्रेट िस्थत बापू की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बापू को शीश नवाकर अहिंसा सहित उनकी शिक्षाओं का पालन करने की शपथ ली। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गांधी मूर्ति सर्किल पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिंह निम्बाड़ा ने प्रतिमा की ढंग से सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रतिमा तक जाने के लिए लगाई सीढि़यां भी डगमगा रही थी। इस पर भी शहरवासियों ने रोष्ज्ञ जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी स्मृति भवन में भी महात्मा गांधी की तश्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रवक्ता असगर कुरैशी ने बताया कि कार्यक्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हकीम भाई, केवलचंद गुलेच्छा, जीवराज बोराणा, प्रवीण कोठारी, हाजी मेहबूब टी, मोहन हटेला, भंवर राव, प्रकाश सांखला आदि मौजूद रहे।