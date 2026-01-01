महात्मा गांधी को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन

कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी को नमन करते अधिकारी।
महात्मा गांधी सर्किल व कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर किया गया आयोजन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शुक्रवार को श्रद्धा से मनाई गई। शहरवासियाें ने गांधी मूर्ति व कलक्ट्रेट िस्थत बापू की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बापू को शीश नवाकर अहिंसा सहित उनकी शिक्षाओं का पालन करने की शपथ ली। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गांधी मूर्ति सर्किल पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिंह निम्बाड़ा ने प्रतिमा की ढंग से सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रतिमा तक जाने के लिए लगाई सीढि़यां भी डगमगा रही थी। इस पर भी शहरवासियों ने रोष्ज्ञ जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी स्मृति भवन में भी महात्मा गांधी की तश्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रवक्ता असगर कुरैशी ने बताया कि कार्यक्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हकीम भाई, केवलचंद गुलेच्छा, जीवराज बोराणा, प्रवीण कोठारी, हाजी मेहबूब टी, मोहन हटेला, भंवर राव, प्रकाश सांखला आदि मौजूद रहे।
मेरा युवा भारत की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बांगड़ स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी राजेन्द्र जाखड़ ने बताया कि युवाओं ने गांधी के जीवन से प्रेरणा विषय पर भाषण व प्रश्नोतरी का आयोजन किया गया। विजेता युवाओं को पुरस्कृत किया गया। युवाओं ने दो मिनट का मौन रखा। इस मौके जिला खेल अधिकारी प्रभारी जलेसिंह, लहरीदास वैष्णव, ताजवीर सिंह, गजेन्द्र कुमार, भंवरसिंह राजपुरोहित, गिरधारीलाल सैन, धनराज भाटी आदि मौजूद रहे। डॉ. अम्बेड़कर राष्ट्रीय युवा संघ व महात्मा गांधी स्मृति शान्ति व सद्भावना विचार समिति की ओर से कलक्ट्रेट परिसर में महात्मा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया।
कलक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर एलएन मंत्री की मौजूदगी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को नमन किया। इस मौके अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग ओम प्रभा, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत सहित अन्य मौजूद रहे। इसी स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल की मौजूदगी में मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके डिप्टी सीएमएचओ डॉ. वेदांत गर्ग, आरसीएचओ डॉ. विजेंद्र पाल सिंह चुंडावत, संस्थापन अधिकारी गणेशराम, प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद खान, अनिल कुमार गौड़ आदि मौजूद रहे।
