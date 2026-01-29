‘मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी’; ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीनों युवकों के सिर फटे

पाली। शहर के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इंद्रा नगर के पास हाईवे पर आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों के सिर फट गए। हादसे के तुरंत बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को जोधपुर रैफर कर दिया गया।