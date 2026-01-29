‘मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी’; ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीनों युवकों के सिर फटे

फोटो पत्रिका नेटवर्क
पाली। शहर के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इंद्रा नगर के पास हाईवे पर आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों के सिर फट गए। हादसे के तुरंत बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को जोधपुर रैफर कर दिया गया।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि हादसे में केशव नगर निवासी हितेश (18) पुत्र विनोद दर्जी, हितेश (17) पुत्र पप्पूराम तथा कुशाल (17) पुत्र चंपालाल मेघवाल घायल हुए हैं। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जाडन से पाली की ओर आ रहे थे। इसी दौरान इंद्रा नगर के पास हाईवे पर उनकी बाइक आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई।
हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। अपने बेटों की गंभीर हालत देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घायल हितेश की मां रोते हुए बार-बार यही कहती रहीं, “मुझे बेटे से मिला दो, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी।” मां की हालत देख अस्पताल परिसर में मौजूद लोग भी भावुक हो उठे।
