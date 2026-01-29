डीग में कोर्ट के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट, मची अफरा-तफरी, बुलाना पड़ा अतिरिक्त पुलिस बल

फोटो पत्रिका नेटवर्क
डीग। न्यायालय परिसर के बाहर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और सड़क पर जमकर लात-घूंसे चलने लगे। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक वैन के शीशे तोड़ दिए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के सात लोगों को डिटेन कर पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले गई। पुलिस ने झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई वैन और एक मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया है।
पुलिस के अनुसार न्यायालय परिसर के बाहर झगड़े को लेकर युवक पक्ष से चंद्र मोहन पुत्र मोहनलाल, यश रावत पुत्र चंद्र मोहन तथा चंद्र मोहन की पत्नी रीना रावत निवासी कुम्हेर को डिटेन किया गया है। वहीं लड़की पक्ष से मुरारी लाल पुत्र नारायण, राजेश पुत्र गोपाल प्रसाद, बंसी पुत्र दिगंबर जोशी और गायत्री पुत्र चंद्र मोहन निवासी खेड़ा ब्राह्मण को हिरासत में लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, दोनों पक्ष पहले कोर्ट परिसर के अंदर आमने-सामने हो गए थे, जहां मामूली कहासुनी हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों पक्ष कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर फिर आमने-सामने हो गए और विवाद दोबारा भड़क उठा।
जानकारी के अनुसार, यह विवाद वर्ष 2024 से डीग एसीजेएम कोर्ट में चल रहे एक दहेज प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में गुरुवार को लड़का पक्ष के लोग कुम्हेर से डीग आए थे, जबकि लड़की पक्ष के लोग डीग जिले के गांव खेड़ा ब्राह्मण से कोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया।
दोनों पक्षों में विवाद के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी लोग मारपीट करते रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। शहर थाना कोतवाली के पुलिस उप निरीक्षक मंगतू, एएसआई राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल समंदर, कांस्टेबल थान सिंह, केदार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और स्थिति को संभाला।
भरतपुर
