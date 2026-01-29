डीग में कोर्ट के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट, मची अफरा-तफरी, बुलाना पड़ा अतिरिक्त पुलिस बल

डीग। न्यायालय परिसर के बाहर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और सड़क पर जमकर लात-घूंसे चलने लगे। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक वैन के शीशे तोड़ दिए।