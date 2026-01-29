Rajasthan Accident: 2 साल में सड़कों पर कुचले गए 23,528 लोग, दुर्घटनाओं का कारण बने भारी वाहन चालक, बिना ट्रेनिंग के मिल रहे लाइसेंस

विदेशों में सख्त पारदर्शिता के साथ लाइसेंस बनाए जाते हैं, अपने यहां खानापूर्ति कर लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। सड़क पर मौत बांटने के लाइसेंस देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। किसी भी दुर्घटना के आरोपी चालक को लाइसेंस जारी करने वाली पूरी परीक्षण प्रक्रिया से दोबारा गुजारना चाहिए। यदि आरोपी परीक्षणों में असफल रहता है, तो उसे लाइसेंस देने वाले अधिकारी या एजेंसी की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।