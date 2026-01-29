Road Accident: राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में दर्दनाक मौत

मृतक खेम सिंह चौधरी व विलाप करते परिजन। फोटो: पत्रिका
भरतपुर। राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। जब जाट महासभा के प्रदेश महासचिव खेम सिंह चौधरी देर रात संत रामपाल के आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। तभी महेंद्रगढ़ जिले में बचावास गांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 152 डी पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जाट महासभा के प्रदेश महासचिव खेम सिंह चौधरी निवासी मानोता खुर्द अपने साथी रमेश चंद मीणा व भागचंद मीणा के साथ अपने गुरुजी से मिलने महेंद्रगढ़ गए थे। वापसी के दौरान अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
खेम सिंह चौधरी के निधन से जाट समाज सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वे सामाजिक व संगठनात्मक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहते थे और जाट महासभा में प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे।
खेम सिंह चौधरी अपने पीछे एकमात्र पुत्र भोलू उर्फ भुवनेश (उम्र 23 वर्ष) को छोड़ गए हैं, जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है। पिता के असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो—रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही परिचितों, सामाजिक संगठनों व जाट समाज के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया।
