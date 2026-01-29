Road Accident: राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में दर्दनाक मौत

भरतपुर। राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। जब जाट महासभा के प्रदेश महासचिव खेम सिंह चौधरी देर रात संत रामपाल के आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। तभी महेंद्रगढ़ जिले में बचावास गांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 152 डी पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए।