अजित पवार की मौत ने याद दिलाया राजस्थान का पहला विमान हादसा, जब इस दिग्गज नेता की गई थी जान; नहीं मना पाए थे जीत का जश्न

हनवंत सिंह का पहला विवाह 1943 में ध्रांगदा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से हुआ। वे जून 1947 में जोधपुर के महाराजा बने। वे हवाई जहाज उड़ाने के शौकिन थे और अक्सर यूरोप घूमने जाते थे। 1948 में हनवंत सिंह की मुलाकात इंग्लैंड में 19 साल की स्कॉटिश नर्स सैंड्रा मकब्रिड से हुई। इसके बाद दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और शादी कर ली थी। शादी के बाद हनवंत सिंह सैंड्रा मैकब्राइड को जोधपुर ले आए। लेकिन, कुछ दिनों बाद ही तलाक हो गया और सैंड्रा वापस इं​ग्लैंड चली गई थी। 1950 में उनकी तीसरी शादी तलाकशुदा मुस्लिम अभिनेत्री ज़ुबैदा से हुई थी। लेकिन, 29 साल की उम्र में ही हनवंत सिंह का प्लेन हादसे में निधन हो गया था।