राजस्थान में शिक्षा का मंदिर शर्मसार ! शिक्षकों में गाली-गलौच, मारपीट पर उतारू, छात्र-छात्राओं में मची भगदड़

गणतंत्र दिवस समारोह के बीच शिक्षकों की गाली-गलौच ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। इस घटना से अभिभावकों के सामने विद्यालय में पढ़ाई के माहौल की पोल खुल गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर करते हुए विद्यालय स्टाफ को कड़ी लताड़ लगाई और मामले को शिक्षा मंत्री तक ले जाने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ।