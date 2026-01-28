राजस्थान में शिक्षा का मंदिर शर्मसार ! शिक्षकों में गाली-गलौच, मारपीट पर उतारू, छात्र-छात्राओं में मची भगदड़

मामला शांत कराते प्रधानाचार्य। फोटो- पत्रिका
हलैना। हलैना स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान शिक्षकों की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। शिक्षक आपस में गाली-गलौच करते हुए मंच पर आ गए और मारपीट की स्थिति बनते ही मंच पर आसीन अतिथियों तथा छात्र-छात्राओं में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ।
जानकारी के अनुसार विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था। अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते ही कुछ शिक्षकों में वाद-विवाद हो गया, जो गाली-गलौच तक पहुंच गया। शिक्षक मंच पर मौजूद अतिथियों, छात्रों और अभिभावकों के सामने एक-दूसरे को गाली देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए।
समारोह के दौरान हुई इस घटना से एक समय विद्यालय परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई। महिला शिक्षिकाओं सहित मौके पर मौजूद महिलाएं खुलेआम हो रही गाली-गलौच से असहज नजर आईं और कमरों में जाकर बैठ गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया।
गणतंत्र दिवस समारोह के बीच शिक्षकों की गाली-गलौच ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। इस घटना से अभिभावकों के सामने विद्यालय में पढ़ाई के माहौल की पोल खुल गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर करते हुए विद्यालय स्टाफ को कड़ी लताड़ लगाई और मामले को शिक्षा मंत्री तक ले जाने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
विद्यालय में हुई इस घटना की मुख्य वजह भ्रष्टाचार बताई जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार समारोह के दौरान कुछ शिक्षक भ्रष्टाचार के पैसों के बंटवारे को लेकर आपस में वाद-विवाद कर रहे थे, जो कुछ देर बाद खुलेआम गाली-गलौच में बदल गया।
समारोह के दौरान कुछ शिक्षकों में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसे समझाइश कर शांत करवा दिया गया। घटना से थोड़ी देर के लिए समारोह में अव्यवस्था हुई थी, लेकिन बाद में समारोह सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ।
