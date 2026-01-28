Good News: बाड़मेर के 1 लाख घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 1039 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

गुड़ामालानी। गुड़ामालानी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना एवं ढीमड़ी वाटर डेम नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास राज्य मंत्री केके विश्नोई ने किया। 1039 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत इस योजना के माध्यम से गुड़ामालानी, सिवाना और चौहटन विधानसभा क्षेत्र के एक लाख से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।