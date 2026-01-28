28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Good News: बाड़मेर के 1 लाख घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 1039 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

गुड़ामालानी में जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, जिससे तीन विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 1039 करोड़ रुपए की इस योजना से एक लाख से अधिक घरों और 451 गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

Mega Water Supply Project, Mega Water Supply Project in Barmer, Mega Water Supply Project in Rajasthan, KK Vishnoi, Barmer News, Rajasthan News, मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन बाड़मेर, मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन राजस्थान, केके विश्नोई, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

गुड़ामालानी में मंत्री केके विश्नोई ने नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। फोटो- पत्रिका

गुड़ामालानी। गुड़ामालानी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना एवं ढीमड़ी वाटर डेम नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास राज्य मंत्री केके विश्नोई ने किया। 1039 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत इस योजना के माध्यम से गुड़ामालानी, सिवाना और चौहटन विधानसभा क्षेत्र के एक लाख से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।

विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में मूलभूत सुविधाओं के स्तर पर कार्य हुआ है, जिससे आमजन का जीवन सुगम बन रहा है। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों की आस अब जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर का नीर पूरी करेगा।

451 गांव होंगे लाभान्वित

नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिणधरी, धोरीमन्ना और बाड़मेर ब्लॉक के कुल 451 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के 422 गांव, चौहटन विधानसभा के 18 गांव और सिवाना विधानसभा के 11 गांव शामिल हैं। इस योजना से लगभग पांच लाख की वर्तमान ग्रामीण आबादी को नहरी पेयजल का लाभ मिलेगा।

जेआइसीए वित्त पोषित, 10 साल का रखरखाव

परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआइसीए) की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। परियोजना में 1 वर्ष की डिफेक्ट नोटिफिकेशन अवधि तथा 10 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: स्लीपर कोच बस-कैंटर में भीषण भिड़ंत, 1 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल, मची चीख-पुकार
श्री गंगानगर
Sleeper coach bus-canter accident, Sleeper coach bus-canter accident in Sriganganagar, Sleeper coach bus-canter accident in Rajasthan, Canter driver dies, Sriganganagar news, Rajasthan news, स्लीपर कोच बस-कैंटर एक्सीडेंट, स्लीपर कोच बस-कैंटर एक्सीडेंट इन श्रीगंगानगर, स्लीपर कोच बस-कैंटर एक्सीडेंट इन राजस्थान, कैंटर चालक की मौत, श्रीगंगानगर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Good News: बाड़मेर के 1 लाख घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 1039 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC सदस्य बनने के लिए 1.20 करोड़! कटारा पर गंभीर आरोप, हरीश चौधरी ने की लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग

Babulal Katara, Baytu MLA Harish Choudhary, Babulal Katara, RPSC, RPSC scam, OMR sheet scam, recruitment exam scam, paper leak, paper leak case in Rajasthan, बायतु विधायक हरीश चौधरी, बाबूलाल कटारा, RPSC, RPSC घोटाला, ओएमआर शीट घोटाला, भर्ती परीक्षा घोटाला, पेपर लीक, पेपर लीक केस इन राजस्थान
बाड़मेर

IAS Tina Dabi: कलेक्टर टीना डाबी से जुड़े वो मामले, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हुई जोरदार चर्चा

IAS Tina Dabi
बाड़मेर

Burqa : बुर्के पर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, विधायक महंत प्रतापपुरी ने किया खुलकर समर्थन

Storyteller Dhirendra Shastri big statement on burqa MLA Mahant Pratap Puri openly supports him
बाड़मेर

IAS Tina Dabi: गणतंत्र दिवस पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से हुई ‘बड़ी चूक’, वायरल हुआ वीडियो

IAS Tina Dabi
बाड़मेर

बाड़मेर पुलिस के चार ‘हीरो’ बने मिसाल: कोई खामोश शेर तो कोई अपराधियों का काल, नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ी

Republic Day 2026 Barmer Police 4 Heroes
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.