Good News: बाड़मेर के 1 लाख घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 1039 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

गुड़ामालानी में मंत्री केके विश्नोई ने नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। फोटो- पत्रिका
गुड़ामालानी। गुड़ामालानी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना एवं ढीमड़ी वाटर डेम नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास राज्य मंत्री केके विश्नोई ने किया। 1039 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत इस योजना के माध्यम से गुड़ामालानी, सिवाना और चौहटन विधानसभा क्षेत्र के एक लाख से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।
विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में मूलभूत सुविधाओं के स्तर पर कार्य हुआ है, जिससे आमजन का जीवन सुगम बन रहा है। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों की आस अब जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर का नीर पूरी करेगा।
नर्मदा बेस्ड मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिणधरी, धोरीमन्ना और बाड़मेर ब्लॉक के कुल 451 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के 422 गांव, चौहटन विधानसभा के 18 गांव और सिवाना विधानसभा के 11 गांव शामिल हैं। इस योजना से लगभग पांच लाख की वर्तमान ग्रामीण आबादी को नहरी पेयजल का लाभ मिलेगा।
परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआइसीए) की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। परियोजना में 1 वर्ष की डिफेक्ट नोटिफिकेशन अवधि तथा 10 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी शामिल है।
