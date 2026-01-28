Rajasthan Accident: स्लीपर कोच बस-कैंटर में भीषण भिड़ंत, 1 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल, मची चीख-पुकार

सभी घायलों को राजियासर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चार यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को सूरतगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक महेंद्र सिंह के शव को सूरतगढ़ उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।