Rajasthan Accident: स्लीपर कोच बस-कैंटर में भीषण भिड़ंत, 1 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल, मची चीख-पुकार

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका
श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर मोकलसर के नजदीक बुधवार को घने कोहरे के कारण स्लीपर कोच बस और कैंटर में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री भी घायल हुए, जिन्हें राजियासर चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंटर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया, जबकि बस के ड्राइवर साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही राजियासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु करवाया।
राजियासर थाना सहायक उप निरीक्षक सज्जन मीणा ने बताया कि अहमदाबाद से श्रीगंगानगर जा रही स्लीपर कोच बस आगे चल रहे एक वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण मोकलसर के पास सामने से आ रहे कैंटर से टकरा गई। कैंटर अबोहर से किन्नू भरकर गुजरात की ओर जा रहा था।
हादसे में कैंटर चालक महेंद्र सिंह (30 वर्ष), पुत्र दुर्गाराम, निवासी सुथारों का बास, गांव गंगाणी (जोधपुर) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक के पैरों और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बस में सवार छह अन्य यात्री भी घायल हुए।
सभी घायलों को राजियासर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चार यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को सूरतगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक महेंद्र सिंह के शव को सूरतगढ़ उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
