Suicide: मासूम बेटी के सामने मां ने की आत्महत्या, कमरे से आई रोने की आवाज, पति ने तोड़ा दरवाजा, उड़े सभी के होश

मृतका सपना कोली। फाइल फोटो- पत्रिका
खेरली। कस्बे के बायपास रोड पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सपना कोली (26) वार्ड 19 निवासी और वीरपाल कोली की पत्नी थी। थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि घटना के समय सपना घर में 2 साल की मासूम बेटी के साथ थी। पति दुकान पर और सास काम पर गई हुई थी।
पति के लौटने पर उन्होंने पत्नी को रस्सी से लटका हुआ पाया। सपना के दो छोटी बेटियां हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा और पीहर पक्ष को सूचना दी। परिजन अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को सुपुर्द कर दिया। इस बीच ससुराल वाले वहां से भाग गए।
सपना के पिता ताराचंद का आरोप है कि बेटी की हत्या सास-ससुर ने की है और बाद में फांसी पर लटका दिया। उन्होंने बताया कि मां-बेटे लगातार पैसे की मांग करते थे, कभी 50 हजार तो कभी 20 हजार रुपए। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मारकर फांसी पर लटका दिया और अब इसे आत्महत्या बता रहे हैं।
यह वीडियो भी देखें
पति वीरपाल ने बताया कि वह दुकान पर कबाड़ का काम करता है और घटना के समय मार्केट गया हुआ था। दोपहर करीब ढाई बजे बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए घर लौटे तो कमरे से छोटी बेटी के रोने की आवाज आई। काफी प्रयास के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो पत्नी पंखे से लटकी मिली। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग