कहर बनकर टूटा था मिनी ट्रक, 3 श्रद्धालुओं को 100 मीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत, अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

अल सुबह जैसे ही मेसाराम देवासी का पार्थिव शरीर बागोड़ा पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। जनभावनाओं को देखते हुए मुख्य बाजार दोपहर तक बंद रहा। समाजसेवी मेसाराम देवासी की अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अंतिम यात्रा में सहभागिता निभाई। इसके बाद मृतकों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।