Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका
बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पैदल जा रहे यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी मृतक जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो जसोल स्थित माजीसा राणी भटियाणी माता मंदिर में दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री एक्सप्रेस-वे के किनारे पैदल चल रहे थे। उनके पीछे एक बोलेरो केम्पर चल रही थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने केम्पर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक आगे चल रहे पदयात्रियों को कुचलता हुआ लगभग 100 से 200 फीट तक घसीटता चला गया और आगे बैरिकेड से टकराकर रुका। हादसा इतना भयावह था कि कुछ देर के लिए एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश तथा सिवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर यातायात को नियंत्रित किया और शवों को बालोतरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
हादसे में तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। बागोड़ा से कुल सात लोगों का एक जत्था जसोल धाम दर्शन के लिए पैदल निकला था। हादसा एक्सप्रेस-वे पर आसोतरा-मूठली गांव के पास हुआ। मृतकों में सिकाराम (35) पुत्र वशनाराम देवासी, निवासी ढाढाल (बागोड़ा), जालाराम (35) पुत्र केवाराम मेघवाल, निवासी पूनासा (बागोड़ा) तथा महेशाराम (35) पुत्र बाबराराम, जाति देवासी, निवासी बागोड़ा शामिल हैं। वहीं हादसे में लीलाराम पुत्र भलाराम देवासी (बागोड़ा), किशनाराम पुत्र भूराराम देवासी (लोहारवा, धोरीमन्ना) और नेमगिरि पुत्र ओबगिरि (बागोड़ा) घायल हो गए। सभी घायलों व मृतकों को बालोतरा जिला नाहटा अस्पताल लाया गया।
जानकारी के अनुसार भारतमाला पर हुआ हादसा इतना भयानक था कि तीनों शव वाहन के नीचे बुरी तरह कुचल गए। ट्रक के बोलेरो सहित युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटने से शव ट्रक के नीचे फंस गए। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे की एंबुलेंस से शवों को बालोतरा जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर गांव से परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल गमगीन नजर आया। पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
