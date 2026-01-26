Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

हादसे में तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। बागोड़ा से कुल सात लोगों का एक जत्था जसोल धाम दर्शन के लिए पैदल निकला था। हादसा एक्सप्रेस-वे पर आसोतरा-मूठली गांव के पास हुआ। मृतकों में सिकाराम (35) पुत्र वशनाराम देवासी, निवासी ढाढाल (बागोड़ा), जालाराम (35) पुत्र केवाराम मेघवाल, निवासी पूनासा (बागोड़ा) तथा महेशाराम (35) पुत्र बाबराराम, जाति देवासी, निवासी बागोड़ा शामिल हैं। वहीं हादसे में लीलाराम पुत्र भलाराम देवासी (बागोड़ा), किशनाराम पुत्र भूराराम देवासी (लोहारवा, धोरीमन्ना) और नेमगिरि पुत्र ओबगिरि (बागोड़ा) घायल हो गए। सभी घायलों व मृतकों को बालोतरा जिला नाहटा अस्पताल लाया गया।