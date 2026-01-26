26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

Balotra Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Jan 26, 2026

Balotra road accident

अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका

बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पैदल जा रहे यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी मृतक जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो जसोल स्थित माजीसा राणी भटियाणी माता मंदिर में दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री एक्सप्रेस-वे के किनारे पैदल चल रहे थे। उनके पीछे एक बोलेरो केम्पर चल रही थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने केम्पर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक आगे चल रहे पदयात्रियों को कुचलता हुआ लगभग 100 से 200 फीट तक घसीटता चला गया और आगे बैरिकेड से टकराकर रुका। हादसा इतना भयावह था कि कुछ देर के लिए एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश तथा सिवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर यातायात को नियंत्रित किया और शवों को बालोतरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

मृतकों की शिनाख्त, सात लोगों का जत्था था शामिल

हादसे में तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। बागोड़ा से कुल सात लोगों का एक जत्था जसोल धाम दर्शन के लिए पैदल निकला था। हादसा एक्सप्रेस-वे पर आसोतरा-मूठली गांव के पास हुआ। मृतकों में सिकाराम (35) पुत्र वशनाराम देवासी, निवासी ढाढाल (बागोड़ा), जालाराम (35) पुत्र केवाराम मेघवाल, निवासी पूनासा (बागोड़ा) तथा महेशाराम (35) पुत्र बाबराराम, जाति देवासी, निवासी बागोड़ा शामिल हैं। वहीं हादसे में लीलाराम पुत्र भलाराम देवासी (बागोड़ा), किशनाराम पुत्र भूराराम देवासी (लोहारवा, धोरीमन्ना) और नेमगिरि पुत्र ओबगिरि (बागोड़ा) घायल हो गए। सभी घायलों व मृतकों को बालोतरा जिला नाहटा अस्पताल लाया गया।

क्षत विक्षत हुए शव

जानकारी के अनुसार भारतमाला पर हुआ हादसा इतना भयानक था कि तीनों शव वाहन के नीचे बुरी तरह कुचल गए। ट्रक के बोलेरो सहित युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटने से शव ट्रक के नीचे फंस गए। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे की एंबुलेंस से शवों को बालोतरा जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर गांव से परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल गमगीन नजर आया। पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

2000 में जर्दा, 3500 में बीड़ी का बंडल, बलात्कार के आरोपी ने अधीक्षक-जेलर पर लगाए आरोप, सेंट्रल जेल में सनसनी
जोधपुर
Jodhpur Central Jail, recovery in Jodhpur Central Jail, illegal recovery in Jodhpur Central Jail, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर सेंट्रल जेल में वसूली, जोधपुर सेंट्रल जेल में अवैध वसूली, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 06:34 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर पुलिस के चार ‘हीरो’ बने मिसाल: कोई खामोश शेर तो कोई अपराधियों का काल, नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ी

Republic Day 2026 Barmer Police 4 Heroes
बाड़मेर

पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

Pachpadra Refinery Accident
बाड़मेर

Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

illegal electricity connection, illegal electricity connection in Barmer, illegal electricity connection cut, illegal electricity connection in Barmer, discom AEN, discom AEN beaten up, discom AEN slapped, Barmer news, Rajasthan news, अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध बिजली कनेक्शन इन बाड़मेर, अवैध बिजली कनेक्शन काटा, बाड़मेर में अवैध बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम एईएन, डिस्कॉम एईएन से मारपीट, डिस्कॉम एईएन को मारा थप्पड़, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

Big Scam in SIR
बाड़मेर

राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

Rajasthan
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.