बालोतरा फैक्ट्री हादसा: स्लज टैंक की सफाई में उतरे 3 मजदूरों की मौत, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

अस्पताल में परिजनों की उमड़ी भीड़। फोटो पत्रिका
Balotra Factory Accident: बालोतरा। बालोतरा शहर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेस स्थित एक निजी कपड़ा फैक्ट्री में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री के स्लज टैंक की सफाई के दौरान उसमें उतरे तीन मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों व स्थानीय लोगों की भीड़ नाहटा जिला अस्पताल में जमा हो गई।
जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में बने स्लज टैंक की सफाई का कार्य चल रहा था। सफाई के दौरान तीन मजदूर टैंक के अंदर उतरकर काम कर रहे थे। इसी दौरान टैंक के अंदर अचानक जहरीली गैस फैलने से तीनों की तबीयत बिगड़ गई। मजदूरों के बेहोश होने पर उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और आनन-फानन में नाहटा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।
हादसे में मृत मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है। तीनों मजदूर फैक्ट्री में सफाई कार्य कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां माहौल गमगीन हो गया।
स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अस्पताल पहुंच गया और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मौके पर एसडीएम और डीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने राजकीय नाहटा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर सड़क पर रास्ता रोक दिया। बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के बाहर एकत्र होकर रास्ता जाम कर दिया।
