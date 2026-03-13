13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बालोतरा फैक्ट्री हादसा: स्लज टैंक की सफाई में उतरे 3 मजदूरों की मौत, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Balotra Factory Accident: बालोतरा शहर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेस स्थित एक निजी कपड़ा फैक्ट्री में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Mar 13, 2026

अस्पताल में परिजनों की उमड़ी भीड़। फोटो पत्रिका

Balotra Factory Accident: बालोतरा। बालोतरा शहर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेस स्थित एक निजी कपड़ा फैक्ट्री में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री के स्लज टैंक की सफाई के दौरान उसमें उतरे तीन मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों व स्थानीय लोगों की भीड़ नाहटा जिला अस्पताल में जमा हो गई।

जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में बने स्लज टैंक की सफाई का कार्य चल रहा था। सफाई के दौरान तीन मजदूर टैंक के अंदर उतरकर काम कर रहे थे। इसी दौरान टैंक के अंदर अचानक जहरीली गैस फैलने से तीनों की तबीयत बिगड़ गई। मजदूरों के बेहोश होने पर उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और आनन-फानन में नाहटा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।

हादसे में मृत मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है। तीनों मजदूर फैक्ट्री में सफाई कार्य कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां माहौल गमगीन हो गया।

एसडीएम-डीएसपी पहुंचे जिला अस्पताल

स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अस्पताल पहुंच गया और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मौके पर एसडीएम और डीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोर्चरी के बाहर लोगों ने रोका रास्ता

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने राजकीय नाहटा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर सड़क पर रास्ता रोक दिया।  बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के बाहर एकत्र होकर रास्ता जाम कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा फैक्ट्री हादसा: स्लज टैंक की सफाई में उतरे 3 मजदूरों की मौत, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बालोतरा के पचपदरा नगर में ₹8 करोड़ से बनेगी एसटीपी, डीपीआर का आदेश जारी

Rajasthan Balotra Pachpadra Nager An STP worth ₹8 crore will be constructed DPR Order Issued
बाड़मेर

Barmer: 600 साल पुराने झाक मठ के महंत को संतों ने दी अंतिम विदाई, मौत का कारण बना रहस्य

Jhak Math Saint
बाड़मेर

बाड़मेर: संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप

बाड़मेर

राजस्थान में प्रसिद्ध मठ के मठाधीश की संदिग्ध मौत, कुंड में शव देख भक्तों के उड़े होश, सुसाइड या कुछ और?

Barmer Mahant Parasnath Maharaj Death
बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से पहले होने वाला है यह बदलाव, जानें शिक्षा विभाग का पूरा प्लान

Barmer and Balotra Schools to Get 28 Lakh Textbooks for New Session 12 Lakh Already Reached Before April 1 Start
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.