Barmer: 600 साल पुराने झाक मठ के महंत को संतों ने दी अंतिम विदाई, मौत का कारण बना रहस्य

मामले की सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यथार्थ शेखर, नागाणा थाना प्रभारी अशोक कुमार, ग्रामीण थानाधिकारी विक्रमदान चारण तथा डीएसपी रमेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। महंत के शिष्य रमेश गिरी और एक अन्य युवक मठ में उनके साथ रहते थे। पूछताछ में सामने आया कि रात करीब डेढ़ बजे तक महंत ने इलाज के लिए लिए गए पैसों का हिसाब बताया और उन्हें लौटाने की बात कही। इसके बाद सभी सो गए और अलसुबह महंत का शव टांके में मिला।